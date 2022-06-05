بسبب إنجاب البنات.. امرأة هندية تتعرض للاعتداء على يد زوجها وأخواته

تعرضت امرأة للضرب المبرح على أيدي زوجها وأفراد أسرته بسبب إنجابها بنتين في منطقة ماهوبا بولاية أوتار براديش بالهند.

كانت المرأة تتعرض للمضايقات والاعتداء بشكل متكرر من قبل زوجها وأصهارها منذ أن أنجبت ابنة أخرى، بينما كانوا يريدون صبيًا.

وقالت المرأة: "عذبني زوجي وأقاربي لأنني لم أحمل بـ ولد، وازدادت المضايقات بعد ولادة ابنتي الثانية".

كما اتهمت المرأة أهل زوجها بتجويعها في بعض الأحيان، وبعد ذلك أجبروها على العمل كخادمة عندهم.

يُظهر مقطع فيديو للحادث امرأتين تقومان بإساءة المعاملة والركل واللكم للمرأة وهي تبكي وتتوسل إليهما بالتوقف، مما دفع الشرطة للتحقيق في الواقعة.