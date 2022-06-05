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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس مزور المستندات الحكومية بمرور القاهرة

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات، بغرفة المشورة المختص، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه باصطناع وتزوير إيصالات السحب بمكتب مرور بالقاهرة وبيعها وترويجها للراغبين مقابل مبالغ مالية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باصطناع وتزوير إيصالات السحب بمكتب مرور بالقاهرة وبيعها وترويجها للراغبين مقابل مبالغ مالية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

فقد تمكنت وحدة مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنوفية) وبحوزته (خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته لإحدى الجهات الحكومية - عدد ( 13 ) إيصال سحب جميعهم ممهورين بخاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته لإحدى الجهات الحكومية " خالية من البيانات " - عدد ( 6 ) كعب إيصال سحب تراخيص خالية البيانات - فلاشة بمساحة 32 جيجا - هاتف محمول - أكلاشيه أسود اللون).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات لإصطناع وتزوير إيصالات السحب بالمكتب عمله وبيعها وترويجها للراغبين مقابل مبالغ مالية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية.

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