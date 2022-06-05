عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخص سرق أموالا من مسكن في القاهرة

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات، بغرفة المشورة بمحكمة جنح قصر النيل، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن بالقاهرة.

وكانت جهات التحقيق، قررت حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة مبلغ مالى من داخل الشقة محل سكنها وإتهامها (لأحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) يعمل لديها بإرتكاب الواقعة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وأن المشكو فى حقه وراء إرتكابها عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، كما أقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعمله طرف المُبلغة ، وعلمه بإحتفاظها بمبالغ مالية بالشقة سكنها ، خطط لسرقتها وفى سبيل ذلك إستغل عدم تواجد المجنى عليها بالشقة ، وتمكن من الإستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه ولاذ بالفرار ، وتم بإرشاده ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) بمسكنه ،كما أضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

غرفة المشورة تجديد حبس شخص حبس تجديد حبس حبس شخص سرقة مبلغ مالى سرقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب عيار21 يخسر 38 جنيها في نهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

بعد ساعات من إصابة شقيقها.. ياسمين عبد العزيز تتعرض لوعكة صحية

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

موضوعات متعلقة

خنقتها وأخفت جثتها بالغسالة.. المؤبد لقاتلة الطفلة ساندي بالصف

تجديد حبس عصابة الشرطة المزيفة لسرقة المواطنين بالمقطم

25 يونيو الحكم في دعوى نزار الفارس ضد رانيا يوسف

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل الطفلة ساندي

محاكمة رانيا يوسف فى سب وقذف نزار الفارس .. اليوم

حبس عاطلين سرقا مسكن مواطن بدار السلام

محاكمة بائع هتك عرض طفلة بمنشأة ناصر .. اليوم

حبس عاطلين لحيازتهما كمية من مخدر الهيدرو بالسلام

ترشيحاتنا

6 أطعمة تجعل بشرتك أكثر نضارة في الصيف

أهم الأخبار.. الطقس شديدة الحرارة.. مصرع سيدة وإنقاذ أبنائها الأربعة.. موعد مباراة منتخب مصر وغينيا

أحمد نادر السيد: احتراف الحراس في أوروبا صعب.. وصلاح مثلي الأعلى

انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية كييف.. تفاصيل

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-6-2022 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إنجاب البنات.. امرأة هندية تتعرض للاعتداء على يد زوجها وأخواته

مسكونة.. عربة تسير فجأة على الطريق دون سائق والكاميرات ترصدها

تعاني من الأرق؟.. أسرع طريقة للنوم في 8 دقائق فقط

أفضل ميعاد لحرق الدهون بنسبة 100%.. النساء صباحا والرجال ليلا

فيديو

القول الفصل من وزير التموين .. نظام صرف الخبز الجديد للمواطن |فيديوجراف

اصطحب ابنتيه وكشف علاقته بوالدتهما .. أسرة تامر حسني تظهر للعلن لأول مرة

خيانة وانفصال.. بيان رسمي من شاكيرا حول علاقتها بجيرارد بيكيه.. فيديوجراف

أنا هتجنن على بنتي.. قصة استغاثة أب بعد اختفاء نجلته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ