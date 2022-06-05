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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية تبيع أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه .. اليوم

وزارةالمالية
وزارةالمالية

تطرح وزارة المالية اليوم الأحد، أذون خزانة من أجلي 91 و273 يوما بقيمة تبلغ 21 مليار جنيه، بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

بحسب تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية فإن الوزارة.  ستبيع بيع أجل 91 يوما بقيمة تبلغ13  مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 9 مليارات جنيه

وتسعي الحكومة خلال الأسبوع الجاري للاقتراض من البنوك اعتبارا من الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 42مليار جنيه جنيه، بتراجع بلغ  500 مليون جنيه عما تم طرحه في الأسبوع الماضي إذ تم طرح أدوات دين بقيمة 42.5 مليار .

ومع طرح اليوم أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه من أجلي 91 و 273 يوما، سيتبقي لها طرحين إثنين بقيمة 21مليار جنيه موزعة علي يومين هما الإثنين والخميس من نفس الأسبوع.


اقتراض في 3 أشهر


وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وتحديدًا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه، منها 410 مليارات جنيه في صورة أذون خزانة و177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.
 

وزارة المالية اخبار مصر مال واعمال الفجوة التمويلية Finance Real Estate

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