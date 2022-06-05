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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. شوقي: المكتبات سرقت مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة من موقعنا للمتاجرة بها.. مسابقات لنبذ التطرف والإرهاب وتنمية مشاعر الولاء بجامعة الوادى الجديد

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

مسابقات لنبذ التطرف والإرهاب وتنمية مشاعر الولاء بجامعة الوادى الجديد
تنظم الإدارة المركزية لرعاية الشباب بجامعة الوادي الجديد مسابقة طلابية لإعداد بحوث عن التطرف، و مسابقة لإنتاج افلام قصيرة لمواجهه التطرف والإرهاب ودلك بعنوان تنمية الإتجاهات الإيجابية لدى طلاب الجامعة لنبذ التطرف والإرهاب وتنمية مشاعر الولاء والإنتماء.

شوقي: المكتبات سرقت مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة من موقعنا للمتاجرة بها
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن بعض المكتبات استغلت اعلان تفاصيل مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم ، وقررت سرقة محتواها و المتاجرة بها وبيعها للطلاب بأرقام كبيرة بهدف التربح منها.

التعليم توضح قائمة مدارس البترول والنقل البحري التابعة لها
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا بشأن ما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي من إعلانات عن مدارس تعليم فني خاصة في مجال البترول والنقل البحري وتخصصات أخرى متاحة أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بها كبدائل للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة، وبعض الإعلانات عن أن هناك تدريبا للطلاب بشركات البترول والغاز بمكافآت مجزية ووعدت كذلك بتوفير فرص عمل بمرتبات خيالية بعد التخرج.

بقرارات جمهورية .. تعيين قيادات جديدة بالجامعات الحكومية
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

تصل إلى الفصل.. عقوبة الغش بجامعة عين شمس في امتحانات الفصل الثاني
تواصل الجامعات الحكومية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا كوفيد 19، والالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات والخريطة الزمنية.

2564 طالباً يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ .. صور
أدى 2564 طالباً وطالبة بالثانوية الأزهرية بـ 34 لجنة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، مادة الفقه والتفسير، في أول امتحانات الثانوية الأزهرية، وتغيب عن أداء الامتحان 265 طالباً وطالبة، ولم ترصد غرف العمليات بالمنطقة الأزهرية أي مخالفات أو شكاوى، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتهيئة الجو المناسب للطلاب، والمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات بالمحافظة والمنطقة الأزهرية.

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أخبار التعليم.. شوقي: المكتبات سرقت مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة من موقعنا للمتاجرة بها.. مسابقات لنبذ التطرف والإرهاب وتنمية مشاعر الولاء بجامعة الوادى الجديد

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