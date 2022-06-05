13 اتفاقية و50 مذكرة تعاون في ختام اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية..فيديو

عرض برنامج " مساء دي أم سي "المذاع علي قناه " دي أم سي "تقرير عن 13 اتفاقية و50 مذكرة تعاون في ختام اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية.

ومن جانبه قال كمال نصر مستشار وزيرة التخطيط للمكتب الفني ، إن اليوم تم التوقيع علي 13 وثيقة في مجالات مختلفة منها مجال التمويل الأخضر بالإضافة إلي توقيع تعاون تقديم الخدمات الطبية للدول الأفريقية .

وفي ذألك السياق تابع ايمن سجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنميه القطاع الخاص ، إن المؤتمر حضرة 5 الف شخص وهذا رقم قياسي مؤكدا أن الجميع كان تركيزه علي الدول الأفريقية وهذا لان مصر هي بوابة الدول الأفريقية ونعمل في العديد من التخصصات ومنها إصدار الصكوك .