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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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13 اتفاقية و50 مذكرة تعاون في ختام اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية..فيديو

المؤتمر
المؤتمر

عرض برنامج " مساء دي أم سي "المذاع علي قناه " دي أم سي "تقرير عن 13 اتفاقية و50 مذكرة تعاون في ختام اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية.

ومن جانبه قال كمال نصر مستشار وزيرة التخطيط للمكتب الفني ، إن اليوم تم التوقيع علي 13 وثيقة في مجالات مختلفة منها مجال التمويل الأخضر بالإضافة إلي توقيع تعاون تقديم الخدمات الطبية للدول الأفريقية .

وفي ذألك السياق تابع ايمن سجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنميه القطاع الخاص ، إن المؤتمر حضرة 5 الف شخص وهذا رقم قياسي مؤكدا أن الجميع كان تركيزه علي الدول الأفريقية وهذا لان مصر هي بوابة الدول الأفريقية ونعمل في العديد من التخصصات ومنها إصدار الصكوك .

البنك الاسلامي للتنمية وزيرة التخطيط الخدمات الطبية الخدمات اجتماع القطاع الخاص الدول الافريقية التمويل الأخضر الاسلامية

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