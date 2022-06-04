نيفين منصور: الدولة تسعى بكل قوة لحماية الاقتصاد وتتجه للاستثمار بالمشروعات الخضراء

قالت الإعلامية نيفين منصور، إن مصر تستعد خلال نوفمبر المقبل لـ استقبال قمة المناخ، بمدينة شرم الشيخ، موضحة أنه على الرغم من أن مصر تصدر ما لا يزيد عن فاصل 6%، من إجمالى الانبعاثات في العالم، لكنها تعتبر واحدة من أكثر الدول عرضة لـ الأثار السلبية لـ التغيرات المناخية على الكثير من القطاعات.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول وجديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن الدولة خلال الفترة الحالية تولى اهتماما كبيرا بوضع خطة استراتيجية متكاملة، لتقليل الانبعاثات الضارة.

ولفتت إلى أنه فى نهاية شهر مايو الماضى أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك فى مؤتمر صحفي وتم تحديد أهداف الاستراتيجية التي تلخصت فى 5 أهداف.

وأشارت إلى أن الدولة تسعى بكل قوة لحماية الاقتصاد بجميع أنواعه، و تتجه لـ الاستثمار فى المشروعات الخضراء.