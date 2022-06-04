رئيس لجنة البيئة بـ الشيوخ : الآلة البخارية لوثت الجو |فيديو

قال المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة القوى العاملة و الطاقة و البيئة بمجلس الشيوخ، إن مؤتمر المناخ الذى سيعقد فى مصر، له أهمية كبيرة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما يتحدث فهو يتحدث باسم القارة بالكامل وليس مصر فقط.

وأضاف خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مصر لها مكانة مميزة فى القارة، وذلك لكونها تخدم القارة فى كل شئ، وحريصة على تقديم الأفضل لـ القارة.

ولفت إلى أنه رغم الثروات التي تمتلكها القارة الأفريقية، إلا أن العالم الأوربي هو من استفاد من ثروة القارة فى الماضى، ولذلك نؤكد أن هذه الفترة على العالم أن يعطى لـ القارة بعض الخيرات التى حصل عليها.

وأشار إلى أن مركز مصر موقعها متميز، وقد تكون هى بوابة القارة لـ افريقيا وآسيا، و دول أوروبا، وفى نفس الوقت عندما نتحدث عن التغيرات المناخية نؤكد أن مصر معرضة لـ مشكلات ولذلك هناك تحركات كثيرة من الدولة، لحماية مصر و القارة.

وأوضح أن الآلة البخارية هى من قامت بتلويث الجو، وأن ثانى أكسيد الكربون هو البعبع و الملوث، وفى أثناء حرق البترول و الفح، يتجمع ثاني أكسيد الكربون فى مكان.

وتابع :" مشكلات تغير المناخ سينتج عنها ارتفاع منسوب المياه فى البحار، وسيكون هناك غرق بعض المناطق فى أكثر من دولة بالعالم، وهناك احتمالية غرق بعض المناطق فى مصر، ولذلك هناك تحركات عاجلة".