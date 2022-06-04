مختار مختار: أطالب الجميع بمساندة إيهاب جلال حتى يعود العصر الذهبي للفراعنة

طالَبَ مختار مختار نجم النادي الأهلي السابق ، بضرورة مساندة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال في المرحلة المقبلة ، وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد حتى يعود العصر الذهبي للفراعنة

وقال مختار في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " أتمنى تطور آداء المنتخب تحت قيادة إيهاب جلال ، فهو مدرب مميز و أظهر بصماته مع العديد من الأندية التي قام يتدريبها مثل مصر المقاصة و بيراميدز وغيرهم ، وأتمنى من الإعلام والجماهير تقديم الدعم والمساندة له في المرحلة المقبلة ".

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن إيهاب جلال تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا في التاسعة مساء غد الأحد في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ التي تستضيفها كوت ديفوار.

شارك في مران منتخب مصر جميع اللاعبين باستثناء الثلاثي الحارس محمد الشناوي وأحمد فتوح لإصابتهم بفيروس كورونا ومحمد النني الذي تعرض للإصابة في مران أمس.



حرص جمال علام و خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد و محمد بركات عضو المجلس على حضور المران و تحفيز اللاعبين قبل المباراة.

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