رئيس نادى إنبي يجتمع بعناصر مشروع إعداد أبطال السباحة

حرص أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى والمهندس وائل الإمام نائب رئيس المجلس والمهندس خالد كمال عضو مجلس الإدارة والمشرف على نشاط السباحة والمهندس كريم رسمى عضو لجنة السباحة ، على الإجتماع مع السباحين المرشحين للإنضمام "لمشروع إعداد بطل السباحة " وأولياء أمورهم وذلك بملاعب نادى إنبى الكيلو 17 .

ويأتى مشروع "إعداد بطل السباحة " فى ظل إهتمام بالغ من مجلس الإدارة بهذا المشروع ، والذى يعد نقطة الانطلاقة الحقيقية لبناء جيل جديد من الموهوبين في اللعبة ، يساهم فى رفعة بلدنا الحبيبة مصر ونادى إنبى فى كافة المحافل الدولية والعربية والمحلية .

فيما أشار المهندس خالد كمال عضو مجلس الإدارة والمشرف على نشاط السباحة ، إلى أن نادى إنبى حريص على متابعة الأكاديمية بشكل دورى وإطلاق كافة فاعليتها ، بالإضافة إلى إختيار أكفأ المدربين بقيادة أسطورة السباحة المصرية عمرو عتش ، لتجهيز جيل جديد وانتقاء الموهوبين باعتبارهم، القاعدة الأساسية التي يراهن عليها النادي فى بناء "مشروع إعداد بطل السباحة" في جميع المراحل العمرية.

وأوضح عمرو عتش المدير الفنى لأكاديمية السباحة بنادى إنبى أن معايير الإختيار والإنتقاء للسباحين للإنضمام لمشروع البطل سيكون بناءاً على أمور كثيرة منها المواصفات الفنية والجسمانية للسباح وكذلك المستوى الفنى فى إتقان الأربع سباحات ، بالإضافة إلى الإستعداد العقلى للسباح ومدى إصراره لتحقيق مستويات فنية عالية فى السباحة ، مع عدم إغفال الجانب الأخلاقى والسلوكى .

وقد أبدى السادة أولياء أمور السباحين خلال الإجتماع إعجابهم المتناهي بهذه الفكره الرائدة وحماسهم منقطع النظير للتكاتف مع مجلس الإدارة والمدير الفنى للأكاديمية لإنجاح هذا المشروع العظيم بما يسهم فى إخراج كوكبه متميزة من السباحين قادرين على المنافسه فى كافه البطولات المحلية والدولية.