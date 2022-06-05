عادل مصطفى: ثلاثي المنتخب المنضم حديثا مكسب كبير| فيديو

أشاد عادل مصطفى نجم الأهلي السابق، بثلاثي منتخب مصر الوطني، إبراهيم عادل، ومحمد إبراهيم، وكذلك أحمد عاطف.



قال مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد إبراهيم يستحق بالفعل الانضمام لمنتخب مصر ومتفائل به للغاية.



أضاف: "محمد إبراهيم مكسب لمنتخب مصر وقادر على المراوغة بشكل مميز، وكذلك قادر على صناعة الأهداف".



وواصل: "انضمام أحمد عاطف أيضا مكسب كبير، فهو قادر على التسجيل من أنصاف الفرص" .



وختم حديثه قائلا: "إبراهيم عادل موهبة كبيرة للغاية، وهو من أفضل اللاعبين الموجودين في مصر"

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