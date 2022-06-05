أشاد عادل مصطفى نجم الأهلي السابق، بثلاثي منتخب مصر الوطني، إبراهيم عادل، ومحمد إبراهيم، وكذلك أحمد عاطف.
قال مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد إبراهيم يستحق بالفعل الانضمام لمنتخب مصر ومتفائل به للغاية.
أضاف: "محمد إبراهيم مكسب لمنتخب مصر وقادر على المراوغة بشكل مميز، وكذلك قادر على صناعة الأهداف".
وواصل: "انضمام أحمد عاطف أيضا مكسب كبير، فهو قادر على التسجيل من أنصاف الفرص" .
وختم حديثه قائلا: "إبراهيم عادل موهبة كبيرة للغاية، وهو من أفضل اللاعبين الموجودين في مصر"
عادل مصطفى: ثلاثي المنتخب المنضم حديثا مكسب كبير| فيديو
أشاد عادل مصطفى نجم الأهلي السابق، بثلاثي منتخب مصر الوطني، إبراهيم عادل، ومحمد إبراهيم، وكذلك أحمد عاطف.