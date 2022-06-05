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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: لا مساس بحصة المواطن و تحذير لأصحاب بطاقات التموين

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو عدد من الاخيار العامه الخاصة بملف التموين ونرصد أبرزها فى التقرير التالي:

تموين المنيا: لا مساس بحصة المواطن المصري من الخبز.. فيديو
 

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، إنه لا مساس بحصة المواطن المصري من الخبز.



 

  بعد رفض شحنة قمح هندي.. رئيس الحجر الزراعي: الاشتراطات الحجرية خط أحمر.. فيديو

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إنه لا تهاون أو تنازل عن اشتراطات أو قواعد في عمليات استيراد القمح من الخارج.

 

الحجر الزراعي: رفضنا شحنة قمح من الهند مصابة بآفات خطيرة | فيديو

قال الدكتور محمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري إن شحنة الاقماح الهندية المصابة بالآفات  لا تزال في تركيا لم تصل لمصر وأنه لابد من التفرقة بين شحنتين الاولى التي وصلت لمصر بالفعل  تحت إشراف الحجر الزراعي عليها منذ بداية شحنها في الهند وفقاً لاشتراطات  الحجر الزراعي المصري


 

من ضمنهم الهند.. الحجر الزراعي: مصر لديها 22 منشأ أقماح معتمدين |فيديو

كشف الدكتور محمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري أن مصر مصرح  لها  باستيراد  القمح من بين 22 منشأ أقماح معتمدين  لدى الحجر الزراعي المصري من ضمنهم الهند  بالإضافة إلى بلغاريا وروسيا وأوكرانيا والبرازيل والأرجنتين وأمريكا وفرنسا 

 

شعبة المخابز : أصحاب الأفران جنود مجهولة وسند وزارة التموين | فيديو

علق  عبد الله غراب  رئيس الشعبة العامة للمخابز على قرار التموين  بتنظيم صرف أرغفة الخبز المدعوم  على بطاقات التموين للمواطنين دون المساس برصيد نقاطهم أو حجم الدعم اليومي لهم  في ضوء  ترك  بعض أصحاب  البطاقات لبطاقات الخبز  لدى أصحاب المخابز وقيام بعضهم بصرف   عدد من الارغفة  دون علم المواطن.
 

 

مينفعش نشيّلها للفرّان| تحذير من شعبة المخابز لأصحاب بطاقات التموين ..فيديو

علق  عبد الله غراب  رئيس الشعبة العامة للمخابز   على قرار التموين   بتنظيم صرف  أرغفة الخبز المدعوم  على بطاقات التموين للمواطنين دون المساس برصيد نقاطهم أو حجم الدعم اليومي   لهم  في ضوء  ترك  بعض أصحاب  البطاقات لبطاقات الخبز  لدى أصحاب المخابز


 

 الحجر الزراعي يوضح تفاصيل رفض شحنة قمح هندية .. فيديو

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري سبب رفض شحنة قمح هندية.


التموين: حصص الأفراد من الخبز على بطاقة التموين كما هي

قال  محمد سعد الله وكيل  وزارة التموين في  الاسكندرية، إن هناك جدلا حول  تغير نظام صرف  الخبز على بطاقة التموين مؤكدا "مافيش  حاجة حصلت حصة المواطن ثابتة خمسة أرغفة  لكل فرد في البطاقة وبيصرف حصة يومية


 

أحمد موسى: لازم نزود سعر الأردب.. والمحضر والجنحة مش هتجيب القمح

علق الإعلامي أحمد موسى،  على  التوجيه الوزاري لـ  علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، بشأن الضوابط المقررة لعمل حصر ‏للأراضي التي تم حصادها والأراضي التي لم تحصد المحصول حتى ‏الآن.

 

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