تكثيف أعمال النظافة اليومية وتقليم وتهذيب الأشجار بمدينة رأس غارب

كلف حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، قسم النظافة وشركة النظافة المتعاقدة مع الوحدة المحلية، بتكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع القمامة وتفريغ الحاويات بجميع شوارع ومناطق المدينة، ورفع المخلفات الصلبة ورصد أماكن تجمعات القمامة ومخلفات الأشجار وإزالتها وتقليم وتهذيب الأشجار.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه تمت، أعمال النظافة وتفريغ الحاويات بجميع القطاعات وكنس الشوارع الرئيسية بالمدينة، كما تم تقليم وتهذيب الأشجار بشارع الشرطة، وتكثيف أعمال النظافة بمناطق الإيمان، والصحراوية، وخور رحمى، والحاج نور.

على الجانب الآخر وجه حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم السبت، لجنة مشكلة من الادارة الهندسية والمتابعة الميدانية، لمتابعة تنفيذ جميع المشروعات بقطاعات المدينة.

تابعت اللجنة مشروع إنشاء ممشى شارع الإذاعة، لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال، حيث تم اليوم توريد الانترلوك للممشى، وتم الانتهاء من توصيل خطوط المياه وعدايات كابلات الكهرباء.

كما تابعت اللجنة، رصف امتداد شارع الملك سعود، وأعمال تهيئة وتجهيز شوارع منطقة العبور، ودك التربة الزلطية لربطها بامتداد شارع الملك سعود.