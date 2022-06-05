وزارة الصحة : المركز الإعلامي سيغطي المعرض الطبي الافريقي لحظة بلحظة.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، إن من يريد متابعة أحداث المعرض الطبي الافريقي الأول يمكنه المتابعه من علي موقع وصفحة على الانترنت، مشيرا إلى أن المركز الإعلامي الخاص بالوزارة سوف يغطي الحدث بشكل مباشر.

واضاف "عبد الغفار" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن هناك اهتمام كبير جدا ليس فقط بالتكنولوجيا ولكن الاهتمام أيضا بالافراد في هذا المؤتمر.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن هناك أكثر من ٢٠ ورشة عمل داخل المعرض الطبي الافريقي الأول وهذا يعني انا هناك تدريب معتمد من أوروبا وشركات معتمدة من الولايات المتحدة الأمريكية.