بوصفة مختلفة.. طريقة تحضير البيض الأومليت

يعد البيض من الطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، وخاصة البروتين مما يساعد على الشبع لفترات طويلة.

وإليك طريقة تحضير البيض الأومليت بوصفة مختلفة

مقادير البيض الأومليت

6 بيضات

بصل مفروم

جبنة رومي مبشورة

زيت

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير البيض الأومليت

ضعي معلقة سمن في طاسة على النار وقبل أن تسيح ضعي بصلة مقطعة مكعبات صغيرة على النار حتى تدبل ويصبح لونها ذهبي فاتح.

اخفقي البيض جيدا ثم ضيفي له البصل الذي سبق تحميره ويخفقا معا ثم ضعي البيض المخفوق بالبصل في طاسة ساخنة بها سمن أو زيت ساخن ويشكل البيض على هيئة قرص دائري.

* اقلبي البيض على الاتجاه الأخر، وبعد أن يصبح لونه ذهبي ويقدم مع العيش البلدي والسلطة .