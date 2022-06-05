ياسر الشنواني يكشف عن التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر أمام غينيا

قال ياسر الشنواني، لاعب النادي المصري السابق، إن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخبنا الوطني، ضم أفضل العناصر المتاحة لمباراة غينيا، سواء من اللاعبين المحللين أو المحترفين.

وأضفا ياسر الشنواني، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن التشكيل المتوقع للفراعنة للقاء الغد لن يخرج عن محمد أبوجبل في حراسة المرمى، بعد إصابة الشناوي بكورونا، كما سيتم الاعتماد في خط الدفاع، على الرباعي، عمر جابر ومحمود حمدي الونش، وكريم حافظ، وياسر إبراهيم.

وتابع، ياسر الشنواني، إن إيهاب جلال، سيدفع بالثلاثي عمرو السولية ومحمود تريزيجيه، وحمدي فتحي، في خط الوسط، وفي الخط الهجوم، محمد صلاح ، وعمر مرموش ، ومصطفى محمد .

واختتم تصريحاته قائلا :" إيهاب جلال قادر على تأهيل اللاعبين نفسيًا بعد الإخفاقات الأخيرة، والضغط الجماهيري على محمد صلاح لن يؤثر عليه".