خديجة لطفي: عندنا مرشدين سياحيين كتير جدا.. فيديو

قالت خديجة لطفي الخبيرة السياحية إن مصر بها الكثير من المرشدين السياحيين ظهروا في غفلة من الزمن بسبب المعاهد الكثيرة التي تم افتتاحها والأقسام الخاصة بالإرشاد السياحي في الكليات.

واضافت "لطفي" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن هناك بعض المرشدين ليس لديهم لغة قوية ليتمكنوا من توصيل المعلومات للسائحين وهذا الأمر يعتبر كارثة.

وذكرت الخبيرة السياحية موقف حدث لها وهي في وادي الملوك مع فوج سياحي، فإذا هي شاهدت مرشد سياحي يتحدث بلغة غير مفهومة وعند سؤالها له قال إنه يتحدث بالألمانية وهذا اللغة لم تكون الألمانية ولم يفهمه أحد.