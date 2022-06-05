دير القديس أباهور البهجوري بالمنيا.. هنا مرت العائلة المقدسة.. فيديو

عرض برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " تقرير عن دير القديس أباهور البهجوري بالمنيا الذى مرت به العائلة المقدسة.

قال القس برنابا نصيف وديع إن العائلة المقدسة مرت بدير القديس أباهور البهجوري في القرن الأول الميلادي عند قدومهم من سمالوط " جبل الطير " وباتوا في الدير ليله وباركوا المياه المتواجدة في البير الأثري بالدير حتي الأن .

واضاف برنابا ، إن القديس أباهور ولد في البهجوري في نجح حمادي محافظة قنا وانتقل إلي المنيا وعاش هنا 60 سنة ، مؤكدا أن القديس أباهور البهجوري أسس هذا الدير في القرن الرابع الميلادي .