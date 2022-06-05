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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دير القديس أباهور البهجوري بالمنيا.. هنا مرت العائلة المقدسة.. فيديو

دير القديس أباهور
دير القديس أباهور

عرض برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " تقرير عن دير القديس أباهور البهجوري بالمنيا الذى  مرت به العائلة المقدسة.

قال القس برنابا نصيف وديع إن العائلة المقدسة مرت بدير القديس أباهور البهجوري في القرن الأول الميلادي عند قدومهم من سمالوط " جبل الطير " وباتوا في الدير ليله وباركوا المياه المتواجدة في البير الأثري بالدير حتي الأن .

واضاف برنابا ، إن القديس أباهور ولد في البهجوري في نجح حمادي محافظة قنا وانتقل إلي المنيا وعاش هنا 60 سنة ، مؤكدا أن  القديس أباهور البهجوري أسس هذا الدير  في القرن الرابع الميلادي .

العائلة المقدسة محافظة قنا المياة سمالوط محافظة الميلاد البير الأثري

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