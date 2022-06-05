مصر تتوج بـ6 ميداليات في بطولة العالم للمواي تاي

نجح المنتخب الوطني للمواي تاي في حصد 6 ميداليات متنوعة خلال مشاركته الأولى في بطولة العالم للعبة التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 26 مايو إلى 5 يونيو الحالي.

وحصدت اللاعبتان نبيلة علاء الدين حسن، مي خالد فوزي ميداليتين ذهبيتين كما حصدت منة الله صلاح ميدالية فضية وإكرام السيد ميدالية فضية فيما كان البرونز من نصيب اللاعبين إسلام محمد فتحي، وأحمد صلاح سالم.

وقدم محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي الشكر إلى البعثة المصرية بعد تحقيقها ذلك العدد من الميداليات في بطولة العالم في المشاركة الأولى لمصر في ذلك المحفل العالمي، متابعا أن ذلك الفوز جاء بعد تخطيط لموسم طويل وشاق من أجل تكوين فريق قادر على تحقيق الإنجازات وحصد البطولات والميداليات، كاشفا أنه ستتم إقامة تكريم خاص للاعبين الفائزين في بطولة العالم للمواي تاي كونها إنجازا يعد الأول من نوعه.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي أن الاتحاد يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من البطولات والميداليات في البطولات العربية والقارية والدولية، موجها الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على تسهيله كافة الأمور الخاصة بسفر البعثة المصرية للمشاركة في بطولة العالم.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة العالم للمواي تاي 5 لاعبين و5 لاعبات هم عبدالرحمن محمد وزن 60 سيف الله خالد في وزن 63.5 كم، ومحمود جمال مبروك وزن 71 كم، وإسلام محمد فتحي وزن 81 كم، وأحمد صلاح سالم وزن 91 كم وفي السيدات تشارك يمنى، فاطمة عطا شندي وزن 54 كم، ومنة الله صلاح وزن 63.5 كم وإكرام السيد محمد وزن 67 كم، ومي خالد فوزي وزن 71 كم، ونبيلة علاء الدين حسن في وزن +75 كم، وتضم الإدارة الفنية رفعت أحمد جابر مديرًا فنيًا ويترأس البعثة محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي.

وتعد تلك المشاركة الأولى لمصر في بطولة العالم بعد تأجيل السفر إلى بطولة العالم في النسخة الماضية التي أقيمت في دولة تايلاند وتم إجراء حجر صحي على الدول الإفريقية المشاركة في البطولة لمدة 15 يوما بسبب متحور كورونا الجديد «أوميكرون».