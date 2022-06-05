عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية: سيتم محاسبة المخطئ في تقاعس تنظيم نهائي أبطال افريقيا.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أكدت ميرال الهريدي، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، أنها تحركت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، بعد أن تم نشر صورة من خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والذي تم توجيهه لكافة الاتحادات الوطنية لكرة القدم داخل القارة الإفريقية، بتاريخ 19 يناير 2022 والخاص بفتح باب الترشح لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.

وأشارت النائبة ميرال الهريدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الكابتن زكي عبد الفتاح تحدث بالأمس على قناة فضائية أن لديه معلومات بأن جواب الكاف وصل للاتحاد المصري وتم اخفاؤه عن النادي الأهلي، قائلة: "سيتم محاسبة المخطئ داخل اتحاد الكرة في التقصير".

وتابعت: "مصر هي الأهم ومصر فوق كل اعتبار وكل نشاط وأهم من أي كيان، ولو هنفترض أن لم يصل جواب لاستضافة نهائي افريقيا ليه الاتحاد المصري مقدمش جواب لاستضافة البطولة لمساندة الاهلي اسوة بالاتحاد المغربي وليه الجبلاية مسندتش ممثل الكرة المصرية".

مجلس النواب اتحاد الكرة الأهلى القارة الافريقية الاتحاد المصري ابطال افريقيا كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب عيار21 يخسر 38 جنيها في نهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

بعد ساعات من إصابة شقيقها.. ياسمين عبد العزيز تتعرض لوعكة صحية

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

ترشيحاتنا

6 أطعمة تجعل بشرتك أكثر نضارة في الصيف

أهم الأخبار.. الطقس شديدة الحرارة.. مصرع سيدة وإنقاذ أبنائها الأربعة.. موعد مباراة منتخب مصر وغينيا

أحمد نادر السيد: احتراف الحراس في أوروبا صعب.. وصلاح مثلي الأعلى

انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية كييف.. تفاصيل

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-6-2022 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إنجاب البنات.. امرأة هندية تتعرض للاعتداء على يد زوجها وأخواته

مسكونة.. عربة تسير فجأة على الطريق دون سائق والكاميرات ترصدها

تعاني من الأرق؟.. أسرع طريقة للنوم في 8 دقائق فقط

أفضل ميعاد لحرق الدهون بنسبة 100%.. النساء صباحا والرجال ليلا

فيديو

القول الفصل من وزير التموين .. نظام صرف الخبز الجديد للمواطن |فيديوجراف

اصطحب ابنتيه وكشف علاقته بوالدتهما .. أسرة تامر حسني تظهر للعلن لأول مرة

خيانة وانفصال.. بيان رسمي من شاكيرا حول علاقتها بجيرارد بيكيه.. فيديوجراف

أنا هتجنن على بنتي.. قصة استغاثة أب بعد اختفاء نجلته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ