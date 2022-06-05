برلمانية: سيتم محاسبة المخطئ في تقاعس تنظيم نهائي أبطال افريقيا.. فيديو

أكدت ميرال الهريدي، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، أنها تحركت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، بعد أن تم نشر صورة من خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والذي تم توجيهه لكافة الاتحادات الوطنية لكرة القدم داخل القارة الإفريقية، بتاريخ 19 يناير 2022 والخاص بفتح باب الترشح لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.

وأشارت النائبة ميرال الهريدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الكابتن زكي عبد الفتاح تحدث بالأمس على قناة فضائية أن لديه معلومات بأن جواب الكاف وصل للاتحاد المصري وتم اخفاؤه عن النادي الأهلي، قائلة: "سيتم محاسبة المخطئ داخل اتحاد الكرة في التقصير".

وتابعت: "مصر هي الأهم ومصر فوق كل اعتبار وكل نشاط وأهم من أي كيان، ولو هنفترض أن لم يصل جواب لاستضافة نهائي افريقيا ليه الاتحاد المصري مقدمش جواب لاستضافة البطولة لمساندة الاهلي اسوة بالاتحاد المغربي وليه الجبلاية مسندتش ممثل الكرة المصرية".