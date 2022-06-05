حبيبت العزف.. ميرنا نور الدين تكشف كواليس مشاركتها في دائما عامر

تحدثت الفنانة ميرنا نور الدين خلال ندوتها في موقع صدى البلد عن كواليس مشاركتها في مسلسل دائما عامر في رمضان الماضي .

وقالت ميرنا نور الدين :" وافقت على المسلسل منذ البداية فور علمي أنه يناقش قضية التعليم وزاد حبي له بمناقشته قضايا اخري مثل التنمر".

تابعت :" كنت اقوم بدور فدوى وهي مدرسة موسيقى وتعلمت العزف على احدى الالات واحببتها للغاية لدرجة إنني كنت أرغب في التعلم بالإجازة على البيانو ".



ميرنا نور الدين والسينما :

تحدثت الفنانة ميرنا نور الدين خلال ندوتها في موقع صدى البلد عن تاثير الكورونا على السينما .

وقالت ميرنا نور الدين :" فترة كورونا أثرت بشكل كبير علي السينما ؛ واحدثت فجوة بسبب عدم وجود افلام في تلك الفترة ".



واضافت :" ولكن في الوقت الحالي السينما بدآت تعود وتحقق إيرادات جيدة ؛ مقارنة بما كان يحدث في وقت الكورونا واصبحت هناك منافسة كبيرة".

ميرنا نور الدين بإطلالة مميزة:

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .



وظهرت ميرنا نور الدين بصورة سيلفي باطلالة جذابة باللون الأسود، من الطائرة ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.



أحدث أعمال ميرنا نور الدين مسلسل "دايما عامر" من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية مهمة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عدد من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.