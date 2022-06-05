شريف الخشاب: اتحاد الكرة لم يستقبل صلاح بالشكل المناسب

وجَه شريف الخشاب نجم نادي غزل المحلة السابق العديد من الإنتقادات إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ، على هامش استقبال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فور قدومه لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهتي غينيا و إثيوبيا .

وقال الخشاب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : “ الاتحاد المصري لم يحسن استقبال محمد صلاح بالشكل المناسب لقيمة أحد أفضل ثلاثة لاعبين في العالم حاليًا”.

وتابع: "كان يجب استقباله بالشكل المناسب مثلما فعل الاتحاد الكوري الجنوبي مع سون هيونج مين نجم توتنهام الذي حصل على لقب هداف البريميرليج بالمناصفة مع صلاح ".

وتوج محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك بعد تسجيله 23 هدف بالتساوي مع سون.

كما حصل على جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي برصيد 13 تمريرة حاسمة.