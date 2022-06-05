الخشاب: طريقة لعب كيروش ظلمت مصطفى محمد

قال شريف الخشاب نجم غزل المحلة السابق إن طريقة لعب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني ظلمت مصطفى محمد مهاجم جالاتسراي التركي و أفقدته خطورته الهجومية .

وتابع الخشاب في تصريحات لبرنامج " البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " كارلوس كيروش كان يطالب مصطفى محمد بالإلتزام بالأدوار الدفاعية البحتة ، مما جعل الأخير بعيدًا عن مستواه المعهود ، ولم يسجل أي هدف طوال كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالكاميرون ".

يذكر أن كارلوس كيروش قد رحل عن تدريب منتخب مصر بعد فشله في التأهل إلى كأس العالم مع الفراعنة، والخسارة من السنغال بركلات الترجيح في الجولة الحاسمة من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.