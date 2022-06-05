العشري: أطالب الوكلاء بالابتعاد عن لاعبي طلائع الجيش.. وهذه نصيحتي لإيهاب جلال

طالب طارق العشري، المدير الفني لنادي طلائع الجيش، وكلاء اللاعبين بالابتعاد عن لاعبيه، موجهاً نصيحته لإيهاب جلال، مدرب منتخب مصر قبل مواجهة غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وقال طارق العشري في تصريحات عبر برنامج “الماتش” المُذاع عبر قناة صدى البلد: “تواصل وكلاء اللاعبين مع نجوم فريقي في الفترة الأخيرة؛ أدى إلى عدم تركيز البعض منهم، لذلك أطالبهم بالإبتعاد عنهم”.

وتابع: “طلائع الجيش يخوض معسكر في التوقف الدولي يتخلله مباريات ودية منهم مباراة مع سيراميكا كليوباترا، نركز على إنهاء الموسم بشكل جيد، وأطالب وكلاء اللاعبين بعدم الحديث مع لاعبينا، لن يرحل أي لاعب من طلائع الجيش إلا وفقًا لاحتياجات الفريق”.

واضاف: “مهند لاشين لاعب مميز تكتيكيًّا داخل الملعب، ولم يحصل على فرصته بشكل جيد مع كيروش، وسيكون له أهمية المرحلة القادمة مع منتخب مصر”.

وعن مواجهة منتخب مصر أمام غينيا قال: “الفترة القادمة صعبة على المنتخب، ربنا يكون في عون إيهاب جلال، الشارع المصري كله مترقب مباراة مصر وغينيا نتيجة عدم الصبر على حسام البدري رغم أنه عمل نتائج جيدة”.

واردف: "النتيجة مهمة جدًا لأنها افتتاح التصفيات، رأينا مباراة الجزائر مع أوغندا كانت صعبة لكن الجزائر انتزعت الفوز 2-0".

وأشار: "من المهم أن يفوز منتخب مصر لكي يمنح اللاعبين دفعة كبيرة، الأولوية تكون لأصحاب الخبرات الدولية، ظهرنا في مباراتي السنغال، في تصفيات كأس العالم ونهائي أمم أفريقيا، ووصلنا لقوام جيد".

واختتم: “يستطيع إيهاب جلال أن يستغل هذا القوام وعمل بداية جيدة لأن الانسجام موجود أصلًا، هناك دماء جديدة تستحق المشاركة لكن المهم متى تشركهم كي تستفيد بأفضل ما لديهم”.