عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العشري: أطالب الوكلاء بالابتعاد عن لاعبي طلائع الجيش.. وهذه نصيحتي لإيهاب جلال

طارق العشري
طارق العشري

طالب طارق العشري، المدير الفني لنادي طلائع الجيش، وكلاء اللاعبين بالابتعاد عن لاعبيه، موجهاً نصيحته لإيهاب جلال، مدرب منتخب مصر قبل مواجهة غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وقال طارق العشري في تصريحات عبر برنامج “الماتش” المُذاع عبر قناة صدى البلد: “تواصل وكلاء اللاعبين مع نجوم فريقي في الفترة الأخيرة؛ أدى إلى عدم تركيز البعض منهم، لذلك أطالبهم بالإبتعاد عنهم”.

وتابع: “طلائع الجيش يخوض معسكر في التوقف الدولي يتخلله مباريات ودية منهم مباراة مع سيراميكا كليوباترا، نركز على إنهاء الموسم بشكل جيد، وأطالب وكلاء اللاعبين بعدم الحديث مع لاعبينا، لن يرحل أي لاعب من طلائع الجيش إلا وفقًا لاحتياجات الفريق”.

واضاف: “مهند لاشين لاعب مميز تكتيكيًّا داخل الملعب، ولم يحصل على فرصته بشكل جيد مع كيروش، وسيكون له أهمية المرحلة القادمة مع منتخب مصر”.

وعن مواجهة منتخب مصر أمام غينيا قال: “الفترة القادمة صعبة على المنتخب، ربنا يكون في عون إيهاب جلال، الشارع المصري كله مترقب مباراة مصر وغينيا نتيجة عدم الصبر على حسام البدري رغم أنه عمل نتائج جيدة”.

واردف: "النتيجة مهمة جدًا لأنها افتتاح التصفيات، رأينا مباراة الجزائر مع أوغندا كانت صعبة لكن الجزائر انتزعت الفوز 2-0".

وأشار: "من المهم أن يفوز منتخب مصر لكي يمنح اللاعبين دفعة كبيرة، الأولوية تكون لأصحاب الخبرات الدولية، ظهرنا في مباراتي السنغال، في تصفيات كأس العالم ونهائي أمم أفريقيا، ووصلنا لقوام جيد".

واختتم: “يستطيع إيهاب جلال أن يستغل هذا القوام وعمل بداية جيدة لأن الانسجام موجود أصلًا، هناك دماء جديدة تستحق المشاركة لكن المهم متى تشركهم كي تستفيد بأفضل ما لديهم”.

طارق العشري طلائع الجيش أخبار الرياضة إيهاب جلال منتخب مصر غينيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب عيار21 يخسر 38 جنيها في نهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

بعد ساعات من إصابة شقيقها.. ياسمين عبد العزيز تتعرض لوعكة صحية

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

ترشيحاتنا

أحمد مرتضى: لا مشكلة مع أنس أسامة .. واللاعب وقع لمدة موسمين

السعودية.. حريق مطعم في الرياض والدفاع المدني يتحرك | صور

أحمد ياسين: لم أشعر بالظلم لاستبعادي من منتخب مصر.. وصلاح متواضع

تلقى وعدا من الفرعون المصري.. برشلونة يستهدف ضم صلاح

نجم الأهلي السابق: متفائل بإيهاب جلال .. والمدرب المصري مظلوم

سول: كوريا الشمالية أطلقت 8 صواريخ باليستية باتجاه سواحلها الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إنجاب البنات.. امرأة هندية تتعرض للاعتداء على يد زوجها وأخواته

مسكونة.. عربة تسير فجأة على الطريق دون سائق والكاميرات ترصدها

تعاني من الأرق؟.. أسرع طريقة للنوم في 8 دقائق فقط

أفضل ميعاد لحرق الدهون بنسبة 100%.. النساء صباحا والرجال ليلا

فيديو

القول الفصل من وزير التموين .. نظام صرف الخبز الجديد للمواطن |فيديوجراف

اصطحب ابنتيه وكشف علاقته بوالدتهما .. أسرة تامر حسني تظهر للعلن لأول مرة

خيانة وانفصال.. بيان رسمي من شاكيرا حول علاقتها بجيرارد بيكيه.. فيديوجراف

أنا هتجنن على بنتي.. قصة استغاثة أب بعد اختفاء نجلته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ