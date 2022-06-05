زكى عبد الفتاح: محمد صبحى الأفضل لحراسة مرمى منتخب مصر أمام غينيا

قال زكي عبدالفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، إن مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليست سهلة .

وأضاف زكي عبدالفتاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، : " إيهاب جلال أفضل مدرب مصري قادر على قيادة المنتخب في الوقت الحالي، وعلى الجماهير المصرية أن تدعمه وتسانده بداية من مباراة الغد".

وشدد :" لو كنت مدربا لحراس مرمى المنتخب في الوقت الحالي لدفعت بمحمد صبحي أساسيا".

وكان إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن عبر المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس، أن محمد الشناوي سيغيب عن مباراة منتخب غينيا نظراً لإيجابية المسحة الخاصة به بفيروس كورونا.