نجم الزمالك السابق عن توقيع طارق حامد لاتحاد جدة: كلها أخبار غير صحيحة

كشف طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، حقيقة توقيع طارق حامد، لاعب وسط القلعة البيضاء، لفريق إتحاد جدة السعودي.

وقال طارق يحيى، في تصريحات عبر برنامج زملكاوي: “لا أجد مبررا لكل الأخبار المغلوطة التي تنشر عن طارق حامد، نجم الزمالك، المتواجد في إسبانيا للتأهيل”.

وتابع: “فريق إعداد البرنامج تواصل مع طارق حامد في إسبانيا، وأكد لهم أنه لم يوقع لأي ناد، وأن الأولوية بالنسبة له التوقيع للزمالك والبقاء في النادي، وإذا لم يرغب الزمالك في بقائه فهو لاعب حر وسيبحث العروض المقدمة له”.

واختتم: “أنه يفاجأ كل يوم بأنباء انتقال طارق حامد لألميريا الإسباني، ثم اتحاد جدة السعودي وكلها أخبار غير صحيحة”.