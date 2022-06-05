بخطبة عنوانها الموت.. خطيب يتوفى على المنبر بعد نطق الشهادتين

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لخطيب بيوم الجمعة يتوفاه الله بعد حديثه عن الموت ووعظه للمصليين.

وفي مشهد يقشعر له الأبدان خطفه الموت على المنبر بعد حديثه عن ذات الموضوع وهو يعظ المصليين، بلافتة لحسن الخاتمة حيث نطق الشهادتين وتوفى بعدها بلحظات.

وظهر في الفيديو محاولات الحضور في المسجد لانعاشه، بالتهوية والماء ولكنه توفى وكأن الخطبة هي تخطيط ودرس منه لهم وللمسلمين جميعا.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، والذين أعربوا عن مفاجأتهم من موته فجأة بعد تناوله موضوع الموت في خطبة الجمعة.