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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول 11 طبيباً من الجامعات لمستشفى العريش للكشف وإجراء العمليات بالمجان

مستشفي العريش العام
مستشفي العريش العام

وصل إلى مستشفى العريش العام، شمال سيناء،   اليوم ، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، تضم11 طبيبا،  وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، وذلك حتي الجمعة المقبلة طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

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وأكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 11  طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في  مختلف التخصصات الطبيه والتي تشمل :

_تخصص جراحة مخ واعصاب .
د. محمد ابو الوفا محمد
د. سامح علي السيد
_  تخصص تجميل ، د. محمد حامد عبد الرحيم                                                               
_تخصص طب اورام.
د. ياسر عرفات حسن 
د. شيرين  مصطفي صالح                                                      

_تخصص جراحة قلب وصدر
د.كريم محمد مدحت   
 د. عمرو السيد توفيق

_تخصص جراحة عامة .
 د. محمد ابراهيم محمد     
 د . تامر محمد محمود                                                 

_تخصص تخدير .
د. احمد ابراهيم احمد  .  
                                    
_ تخصص عظام.                                            
د.احمد صلاح الدين عثمان  .     
                                                                              

استمرار وصول   الاطباء

 

وأضاف د طارق شوكه، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات  أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.

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العريش مستشفي الطبي الجراحية طبيبا

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