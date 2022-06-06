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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب الغد: نرحب بالحوار الوطنى.. وننتظر دور الأحزاب خلال الفترة المقبلة

المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد

قال المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد أنه يرحب بفكرة الحوار الوطنى باعتباره مطلوب لأن الرئيس يفتح المجال لكل القوى السياسية أيا كانت والكل يعرض أفكاره، لكى نرى الدور الذى من الممكن ان تقوم به الأحزاب خلال المرحلة القادمة وهل الأحزاب لديها الان استعداد لكى تقوم بأدوار لها قيمة فى البلد.

وأضاف مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": نحن فى مرحلة صعبة لأن مصر بلد مستهدفة وليس لدينا استعداد لكى نقف موقف المتفرج وليس لدينا استعداد إلا أن يكون لدينا أداء إيجابى يحدث توازن ويقف بجانب القوى السياسية والرئيس.

وأشار رئيس حزب الغد إلى أن هذا دورنا كحزب الغد الذى نفكر فيه دائما لأننا حاضرين فى أى مواقف وطنية مطلوبة ونستطيع أن نؤدى دورنا فيها بشكل جيد، ومشاركين دائما فى أى شيء يمثل دفاعا عن الوطن وعن دور القيادة السياسية فى المرحلة القادمة.

رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى الحوار الوطني القوى السياسية الاحزاب

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