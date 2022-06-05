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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب جامعة القاهرة يزورون مصابي العمليات الحربية

طلاب جامعة القاهرة
طلاب جامعة القاهرة

نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري ممثلة في إدارة التربية العسكرية، زيارة للطلبة والطالبات إلى مصابي العمليات الحربية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

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وتأتي الزيارة لدعم مصابي العمليات الحربية في حربهم على الإرهاب، والتعبير عن فخر الطلاب ببطولات جنود مصر في الدفاع بكل شرف عن أرض هذا البلد وبذل الجهد والعرق في سبيل جعل مصر خالية من الإرهاب.

وأكد طلاب جامعة القاهرة، اعتزازهم بجنود الوطن وفخرهم بروح العزيمة والإصرار لديهم حيث أكدوا للطلاب انهم سيتجاوزن بإذن الله إصاباتهم ليعودوا إلى مواقعهم لاستكمال مهامهم الوطنية في القضاء على الإرهاب.

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جامعة القاهرة قوات الدفاع الشعبي والعسكري مصابي العمليات الحربية المجمع الطبى للقوات المسلحة إدارة التربية العسكرية طلاب جامعة الدكتور محمد عثمان الخشت Jobs Education

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