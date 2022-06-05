مكرم الحزقي: إيهاب جلال مطالب بتغيير الشكل الهجومي لمنتخب مصر أمام غينيا

سلط مكرم الحزقي خبير التحليل التونسي الضوء على مباراة منتخب مصر الوطنى أمام نظيره منتخب غينيا فى تصفيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار 2023.



ويستضيف منتخب مصر نظيره منتخب غينيا، اليوم الأحد، في تمام التاسعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

ويستهدف منتخب مصر في ظهوره الأول تحت المدير الفني الجديد إيهاب جلال، تحقيق بداية قوية في تصفيات أمم إفريقيا.



قال مكرم الحزقي فى تصريحات خاصة لصدى البلد: الكرة المصرية مرحلة أخرى تعيشها بقيادة ناخب وطني المدرب إيهاب جلال بعد حقبة البرتغالي كارلوس كيروش التي أعتبرها شخصيا ناجحة حتى أن لم يتوج باللقب القاري وخسر النهائي بضربات الترجيح بعد الإطاحة بمنتخبات كانت مرشحة للتتويج القاري وهى كوت ديفوار والمغرب و الكاميرون.

تابع : المباراة الفاصلة كذلك بضربات الترجيح أمام أقوى منتخب إفريقي بدون منازع ألا وهو المنتخب السنغالي القوي والذي يملك مجموعة لاعبين لا تقل قيمة على ماهو متوفر في السيتي وليفربول وتشيلسي والريال.

أضاف: الشارع الرياضي المصري يعلم جيدا أن الجيل الحالي ليس جيل الأمس رغم وجود بعض العناصر التي تملك الإمكانيات الكبيرة أولهم أحد أفضل اللاعبين في العالم محمد صلاح ومحمد الشناوي وأحمد فتوح ومحمد عبد المنعم ومحمد النني.

استطرد: مواجهة غينيا ليست سهلة أمام منتخب محترم جدا ولديه لاعبين ممتازين خاصة في وسط الميدان ديوارا لاعب روما الإيطالي ونابي كيتا ليفربول الإنجليزي وظهر بوجه مشرف في آخر أمم أفريقيا وكان قريبا من التأهل إلى أدوار متقدمة.

لفت إلى أن إيهاب جلال يعي جيدا أن تواجد مصر في أمم أفريقيا بالكوت ديفوار 2023 ضروري وحتمي ولا يقبل النقاش وهو سيد القارة من خلال عدد ألقابه القارية والمنتخب المصري آخر السنوات افتقد الجودة العالية في تركيبة وسط الميدان فالموجود محترمين جدا ولكن بخصائص دفاعية بحتة أبرزها محمد النني وحمدى فتحي وعمرو السولية.

وقال أيضا: لا رمضان صبحي ولا افشه استقر أدائهما ولم يكونا الإضافة المنتظرة للمنتخب في عدة مواجهات حاسمة كان يفتقد فيها إلى صناعة اللعب والاحتفاظ بالكرة وخلق الفرص والتنويع في اللعب وزد على ذلك عمر مرموش تريزيجيه في ذلك الفترة اجتهدا ولكن لم يكونا مؤثرين وحاسمين في الأمتار الأخيرة.

أكمل: معدلاتهم في الصناعة والتهديف لاعبي الوسط تعتبر قليلة لمنتخب بحجم منتخب مصر طموحه التتويج بلقب ال CAN والتواجد في المونديال و إيهاب جلال مطالب لإيجاد حلول على مستوى شكل منتخب مصر الهجومي لتحقيق الأهداف والنتائج التي تليق بالكرة المصرية.

أختتم حديثه قائلا : الخيارات الفنية هو المسؤول عليها أولا وأخيرا وما عليه إلا كسب ثقة الجميع التي لم تكن بنسبة عالية عند تعيينه مدرب المنتخب.