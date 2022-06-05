50 عاما على مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بالبيئة البشرية.. إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بالبيئة البشرية" وذلك في إطار الاحتفال العالمي بيوم البيئة والموافق الخامس من يونيو.

وتستضيف السويد هذا العام احتفالات يوم البيئة العالمي تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة "، إحياءً لذكرى انطلاق أول مؤتمر للأمم المتحدة معني بالبيئة على أرضها فيما يعرف بمؤتمر ستوكهولم عام 1972، والذي نتج عنه إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتحديد 5 يونيو يومًا عالميًّا للبيئة.



و أشار الإنفوجرافيك لعدد من الحقائق البيئية المهمة، ومنها: أن غاز الميثان هو المسؤول عن أكثر من 25% من الاحتباس الحراري. بالإضافة إلى أن 7 ملايين حالة وفاة مبكرة تحدث سنويًّا بسبب تلوث الهواء.