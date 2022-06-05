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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 1385 شابا منهم 12 قادرون باختلاف في البحر الأحمر

القوى العاملة : تعيين
القوى العاملة : تعيين 1385 منهم 12 "قادرون باختلاف" بالبحر 

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة في البحر الأحمر بتعيين 1385 شاباً، منهم 12 "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1855 شابا، فضلاً عن توفير 385  فرصة عمل .


وقال الوزير، إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 605 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وحفظ 15 ترخيص عمل للأجانب، وتجديد 6 تراخيص عمل لـ 6 أجانب آخرين وتسجيل وبحث 8 ملفات أجانب يعملون في نطاق المحافظة.


وتلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي  مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال مايو الماضي قامت المديرية بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 1706 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 20 محضراً، فضلاً عن عقد 3 ندوات توعية بالقانون حضرها 1341 عاملا.


وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف منحة وفاة أحد العمال المسجلين بمبلغ 10 آلاف جنيه.


أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 127 منشأة ، وأسفر عن تحرير 46 محضراً سلامة وصحة مهنية ، وعمل 4  ندوات توعية في نفس المجال ، كما تم متابعة 76 منشأة يعمل بها 4432 عاملاً ، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).


وأضاف عبد الراضي أن المديرية تلقت 50 شكوى علاقات عمل ، تم تسوية 12 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 8 شكاوى  ، وتبقى 30  شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

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