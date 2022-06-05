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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

هاني العسال: صندوق دعم السياحة سيوفر وعاء مالي يدعم تنشيط القطاع

المهندس هاني العسال،
المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ

رحب المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، بسرعة تفعيل قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022، بإصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة بمجلس إدارته، وهو ما سيسهم في دعم منظومة السياحة بمصر والارتقاء بها من خلال تمويل الصندوق للأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط القطاع .

وأضاف"العسال" فى بيان صحفى له ، أن صندوق دعم السياحة والآثار سيكون فرصة هامة لتوفير وعاء مالي لصالح القطاع خاصة وأن اختصاصاته تتضمن تطوير الخدمات ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، بجانب بناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ ، على أن حزمة التشريعات الصادرة مؤخرا والتي تشمل صندوق دعم السياحة وقانون المنشآت الفندقية ستزيد من فرص النهوض بالقطاع السياحي، مجددا الدعوة لسرعة إصدار الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي تمثل خطوة مهمة من أجل تعافي القطاع السياحي بشكل كامل.

واعتبر "العسال"، أن دعم السياحة وإيجاد أوجه متنوعة للنهوض بالقطاع ضرورة ملحة في إطار في مواجهة الأزمات العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا على ضرورة البحث عن أسواق بديلة للأسواق التقليدية، واستقطاب شرائح متنوعة من السائحين تتلاءم مع حركة التنمية السياحية الشاملة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وطالب "العسال"، باستمرار بذل كل الجهود الممكنة لدعم قطاع السياحة، باعتباره واحدًا من مصادر الدخل القوية، وموردًا هامًا من موارد الدولة.

جدير بالذكر أن قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار يعمل على ضم صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة فى صندوق واحد يسمى (صندوق دعم السياحة والآثار)، وتؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة، وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.

صندوق دعم السياحة والآثار المجلس الاعلى للاثار المتاحف المصرية رئيس مجلس الوزراء منظومة السياحة

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