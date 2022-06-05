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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الزيادة الأولى لـ فينوتشيا ستار الجديدة فى مصر .. تعرف عليها

فينوتشيا ستار موديل
فينوتشيا ستار موديل 2022

استمرارا لزيادة أسعار السيارات داخل السوق المحلي المصري، أعلنت عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرازاتها بسبب ، نقص عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية ، بالاضافة الى زيادة اسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية.

فينوتشيا ستار موديل 2022

وجاء وكيل شركة دونج فينج ليرفع اسعار السيارة طراز فينوتشيا ستار موديل 2022 والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV  داخل السوق المحلى ، بزيادة سعرية بلغت من 35 الف جنيه الى 50 الف جنيه .

 

وتستمد السيارة فينوتشيا ستار موديل 2022 ، قوتها من محرك سعة 1500 سي سي مع تقنية هايبرد بقوة 48 فولت . ويولد هذا النظام اجمالي 190 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة وعزم دوران 260 نيوتن متر بين 1500 و4500 لفة في الدقيقة ، ويرتبط بالمحرك ناقل حركة أوتوماتيك DCT من 7 سرعات . 

فينوتشيا ستار موديل 2022

وتصل السرعة القصوة للسيارة فينوتشيا ستار موديل 2022 فى الساعة الى 190 كم في الساعة مع معدل استهلاك وقود 6.4 لتر لكل 100 كم وتأتي بخزان وقود سعة 60 لتر .

 

وتأتي الأبعاد الخارجية للسيارة فينوتشيا ستار موديل 2022 ، بطول يبلغ 4.691 مع عرض 1.905 مم وارتفاع بواقع 1.760 مم وقاعدة عجلات بطول 2.756 مم. ويبلغ الوزن الصافي للسيارة 1622 كجم .

فينوتشيا ستار موديل 2022

وتظهر السيارة فينوتشيا ستار موديل 2022 ، بعجلات 19 بوصة ، و مصابيح أمامية ليد ووحدات اضاءة نهارية ليد ، كما تعمل بمصابيح ليد أوتوماتيكية ومصابيح ليد خلفية ، كما أن مصابيح الليد مضادة للتعتيم ، و إمكانية الدخول بدون مفتاح وإعادة معالجة الدهان الخارجي وكاميرا 360 درجة.

 

كما تأتي المقصورة الداخلية للسيارة فينوتشيا ستار موديل 2022 ، بإمكانية تشغيل المحرك بالبصمة وشاحن لاسلكي ومرايا ضم أوتوماتيكية وناقل حركة الكتروني وفتحة سقف بانوراما ومقاعد بفرش جلدي . كما يمكن تعديل مقعد السائق بصورة كهربائية في 10 اتجاهات . وهناك تكييف في السيارة وشاشة 15.6 بوصة لنظام الترفيه وبلوتووث وUSB وسماعات بعدد 12 سماعة من بايونير ، و اضاءة داخلية وتكييف ثلاثي المناطق مع خاصية الركن الذاتي ومساج في المقاعد الأمامية.

فينوتشيا ستار موديل 2022

اما عن اسعار السيارة فينوتشيا ستار موديل 2022 الجديدة :

- فئة لون واحد بسعر 645 ألف جنيه بدلاً من 610 ألف جنيه.

- فئة لونين 675 ألف جنيه بدلاً من 625 ألف جنيه.

أسعار السيارات فينوتشيا ستار موديل 2022 شركة دونج فينج فينوتشيا ستار الأسواق العالمية زيادة أسعار

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