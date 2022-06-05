ستظل القدس عربية.. نائب التنسيقية: دولة الإحتلال لن تستطيع تغيير الهوية الفلسطينية

ندد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باستمرار الإنتهاكات الصارخة في حق الشعب الفلسطينى من جانب الكيان الصهيونى.



وأضاف "درويش" فى بيانه العاجل الذى عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن الشعب الفلسطينى يواجه عدوان يكرر يوميا من دولة الإحتلال، التى لا تراعى الإتفاقيات أو المواثيق أو إحترام المقدسات الدينية للشعب الفلسطينى.



وطالب "درويش"، بإتخاذ موقف حقيقى لوقف التجاوزات الاسرائيلية التى تتسبب فى استمرار وقوع شهداء، وأن التجاوزات التى تقوم بها دولة الإحتلال لن تستمر وستظل القدس عربية وتضم كل الأديان والمقدسات، وفى القريب العاجل سنصلى فى القدس وستصدر التأشيرة من الدولة الفلسطينية.



وتابع: "لن تستطيع دولة الإحتلال فى تغيير الهوية الفلسطينية أو ملامح الفلسطنيين، ومهما استخدموا القوة الغاشمة لن تستطيعوا تغيير الهوية العربية والدينية".