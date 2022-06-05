محافظ المنوفية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء مستجدات مشروعات القطاع

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بمكتبه بالديوان العام المهندس حسن البيلى رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والوفد المرافق له ، بحضور المهندسة هدى ساتي وكيل وزارة الكهرباء بالمنوفية.

حيث رحب المحافظ، بالوفد على أرض المنوفية ، مقدما التهنئة للمهندس حسن البيلي علي توليه مهام منصبه الجديد متمنيا له دوام التفوق والنجاح ، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بدعم قطاع الكهرباء وتذليل أية عقبات لإقامة مشروعات لخدمة المواطنين.

وتناول اللقاء متابعة أهم الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك متابعة ميدانية لكافة الأعمال التى تتم بالقطاع ، مؤكدا على التعاون الدائم والمستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل تذليل كافة العقبات وتقديم الدعم اللازم لإنجاز الأعمال والنهوض بقطاع الكهرباء مما يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.