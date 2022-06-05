أخبار السيارات| إيلون ماسك يتراجع عن قرار الاستغناء عن موظفي مصنع تسلا.. مزاد جديد للسيارات بجمرك الإسكندرية خلال يونيو.. حملة استدعاء كبرى لمرسيدس تضم مليون سيارة حول العالم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

قرارات مفاجئة صادمة ثم تراجع عنها، تصف هذه الجملة حال واحدة من أكبر الشركات ذات القيمة التوسيقية العالمية وهي “تسلا” لصناعة السيارات الكهربية، بعدما أعلن منذ دقائق “إيلون ماسك” على تويتر عدوله عن القرار.

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ، عن إقامة فعاليات مزاد سيارات جديد ، خاص بسيارات سيارات جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة .

تأتى السوق الكويتية للسيارات بالعديد من موديلات 2022، والتي تتنوع بحسب العلامة التجارية، والتجهيزات الفنية الخاصة بكل صانع، إلى جانب الاطلالة الخارجية لكل فئة والتى تميزها عن الأخرى .

استمرارا لزيادة أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصري، أعلنت عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرازاتهم بسبب ، نقص عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية ، بالإضافة الى زيادة أسعار سعر صرف الدولار امام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية .

أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية مرسيدس بنز ، عن حملة استدعاء جديدة لصيانة سياراتها ، ولكن هذه المرة الحملة عالمية وليست فى دولة معينة كما كانت تعلن عن حملاتها فى الماضى .