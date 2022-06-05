أخبار السيارات| إيلون ماسك يتراجع عن قرار الاستغناء عن موظفي مصنع تسلا.. مزاد جديد للسيارات بجمرك الإسكندرية خلال يونيو.. حملة استدعاء كبرى لمرسيدس تضم مليون سيارة حول العالم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:
رغم قرار الاستغناء عن موظفي مصنع تسلا.. إيلون ماسك يتراجع
قرارات مفاجئة صادمة ثم تراجع عنها، تصف هذه الجملة حال واحدة من أكبر الشركات ذات القيمة التوسيقية العالمية وهي “تسلا” لصناعة السيارات الكهربية، بعدما أعلن منذ دقائق “إيلون ماسك” على تويتر عدوله عن القرار.
مزاد جديد للسيارات بجمرك الإسكندرية خلال شهر يونيو.. تفاصيل
أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ، عن إقامة فعاليات مزاد سيارات جديد ، خاص بسيارات سيارات جمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة .
الأسعار الكاملة لـ دودج 2022 في الكويت
تأتى السوق الكويتية للسيارات بالعديد من موديلات 2022، والتي تتنوع بحسب العلامة التجارية، والتجهيزات الفنية الخاصة بكل صانع، إلى جانب الاطلالة الخارجية لكل فئة والتى تميزها عن الأخرى .
زيادة أسعار جديدة لـ نيسان سنترا 2023
استمرارا لزيادة أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصري، أعلنت عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرازاتهم بسبب ، نقص عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية ، بالإضافة الى زيادة أسعار سعر صرف الدولار امام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية .
حملة استدعاء كبرى لـ مرسيدس تضم مليون سيارة حول العالم .. تفاصيل
أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية مرسيدس بنز ، عن حملة استدعاء جديدة لصيانة سياراتها ، ولكن هذه المرة الحملة عالمية وليست فى دولة معينة كما كانت تعلن عن حملاتها فى الماضى .