آداب عين شمس تعلن جداول امتحان دور يونيو للعام الجامعى 2021–2022

أعلنت إدارة كلية الآداب جامعة عين شمس، جدول امتحان التخرج دور يونيو للعام الجامعى 2021 – 2022.

كما أكدت أن الكلية وضعت خطة تأمينية استباقية متكاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وأمن طلابها، من خلال لجان عليا متمثلة في لجنة متابعة سير العملية الامتحانية ولجنة للرعاية الطبية ولجنة للحراسة والأمن ولجنة للخدمات المختلفة ولجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن هذه اللجان تم تشكيلها برئاستها وعضوية وكلاء الكلية بالتعاون مع رؤساء الأقسام ورؤساء الكنترولات ومختلف إدارات ووحدات الكلية.

جدول امتحان التخرج دور يونيو بآداب عين شمس

وأضافت أن مهمة هذه اللجان، تذليل جميع العقبات أمام الطلاب وإتمام العملية الامتحانية بنجاح مع تحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال تلك الفترة، حيث قامت بوضع حزمة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لضمان سلامة جميع المشاركين في أعمال الامتحانات من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين بالكلية.

ولفتت إلى أن تقديم ما يفيد الحصول على لقاح كورونا سيكون شرط دخول الامتحانات، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة، وتقليل الأعداد داخل اللجان، وتوفير المطهرات وأجهزة قياس الحرارة.

أوضحت إدارة الكلية أن الخطة التأمينية لعملية الإمتحانات تضمنت تعميم التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية على الطلاب من خلال إعداد لوحات ووضعها بالأماكن المتفرقة بالكلية وعلى الموقع الرسمى للكلية وعلى صفحات الأقسام، ومضمونها كالتالي: حفاظاً على سلامتك أثناء فترة الامتحانات، برجاء اتباع الإرشادات التالية: -

الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل حيث سيتم قياس درجة الحرارة قبل دخول الكلية.

- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين كل طالب والآخر عند الانتظار أمام بوابات الكلية للدخول.

- التوجه لمقر لجنة الطالب فور الدخول لحرم الكلية و الإنتظار بها.

- التزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الخاصة به منذ دخوله بوابة الجامعة والكلية و طوال فترة الامتحان.

- غير مسموح بتداول الأدوات المكتبية بين الطلاب أثناء الامتحان.

- غير مسموح بتداول الأدوات الوقائية الخاصة بالطالب داخل اللجنة (المناديل ومواد التعقيم و القفازات).

- مراعاة إحضار زجاجة المياه الخاصة بكل طالب حيث لن يتم تداول أي مشروبات أو مأكولات داخل اللجان.

- مراعاة الانصراف من اللجان بنظام ودون تدافع أو تزاحم.

- ممنوع التجمعات داخل حرم الكلية ويجب المغادرة فور الانتهاء من الامتحان.

وأعلنت إدارة كلية الآداب جامعة عين شمس العديد من التعليمات الهامة لأبنائها الطلاب حرصا منها علي استيفاء كامل بياناتهم وتجنب وجود أي أخطاء قد تعطل تخرجهم.

وأوضحت إدارة كلية الآداب جامعة عين شمس، أن علي الطلاب الالتزام باجتياز مقرري الحاسب الاَلي وحقوق الانسان قبل الالتحاق بالمستوي السابع حتي لا يتوقف التخرج والحصول علي شهادة التخرج.

ونوهت إدارة كلية الآداب بضرورة سرعة التوجه ومراجعة قسم شئون الطلبة بالكلية للتدقيق على ما يلي:

- التزام الطالب بمحو امية عدد ٤ من أفراد المجتمع.

- التزام الطالب بأداء التربية العسكرية.

- التزام الطالب بأداء الحاسب الآلي.

- التزام الطالب بدفع المصروفات والرسوم الدراسة المقررة.

- التزام الطالب بالحصول علي التطعيم ضد فيروس كورونا.

وشددت كلية الآداب جامعة عين شمس في حال أداء الطالب لبعض أو جميع الالتزامات السابقة فإنه يتعين علي الطالب مراجعة شئون الطلاب للتأكد من تسجيل ذلك في ملف الطالب.