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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. الفرق بين الحكم الشرعي والرأي الفقهي.. وقراءة هذه السورة 40 مرة توسع رزقك

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

 

الفرق بين الحكم الشرعي والرأي الفقهي.. ومصادر التشريع الإسلامي المتفق والمختلف فيها

 

علي جمعة: قراءة سورة الشرح 40 مرة توسع رزقك.. والضيق ليس من الغضب

 

هل اليمين الغموس له كفارة؟ .. علي جمعة يجيب

 

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ما الحكمة من تقديم الصبر على الصلاة؟ .. دار الإفتاء تجيب

 

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في اليوم العالمي لها.. كيف مدح الإسلام البيئة والحفاظ على جمالها؟

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