النشرة الدينية.. الفرق بين الحكم الشرعي والرأي الفقهي.. وقراءة هذه السورة 40 مرة توسع رزقك

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
الفرق بين الحكم الشرعي والرأي الفقهي.. ومصادر التشريع الإسلامي المتفق والمختلف فيها
علي جمعة: قراءة سورة الشرح 40 مرة توسع رزقك.. والضيق ليس من الغضب
هل اليمين الغموس له كفارة؟ .. علي جمعة يجيب
دعاء عند التعثر في الإجابة.. ردده يثبث المعلومات في ذهنك أثناء الامتحان
ما الحكمة من تقديم الصبر على الصلاة؟ .. دار الإفتاء تجيب
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