بعثه بيراميدز تصل السعودية لمواجهة اتحاد جده وديا غدا

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، استعدادا لأداء المباراة الودية أمام نادي الاتحاد السعودي في إطار التحضير لاستئناف مباريات الدوري وكأس مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الاتحاد بملعبه في مدينة جدة السعودية، غدا الاثنين، في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، في مواجهة قوية هامة يبدأ بها بيراميدز تحضيراته في مرحلة توقف الدوري الحالية.

ويعود الفريق لاستئناف مواجهاته الرسمية بداية من يوم ٢٢ يونيو الجاري بلقاء إيسترن كومباني على استاد الدفاع الجوي في إطار الدوري الممتاز، قبل مواجهة الأهلي يوم ٢٦ من نفس الشهر في إطار بطولة كأس مصر بنسخته القديمة.