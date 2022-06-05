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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خارجية الشيوخ تستقبل وفد جمعية الصداقة الفرنسية المصرية

خارجية الشيوخ تستقبل
خارجية الشيوخ تستقبل وفد جمعية الصداقة الفرنسية المصرية

استقبل أعضاء لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عفت السادات القائم بأعمال رئيس اللجنة السيدة كاترين مورن دوسية عضو مجلس الشيوخ الفرنسي و رئيس جمعية الصداقة الفرنسية المصرية و الوفد المرافق لها.

حيث رحب" السادات " بضيوفة مؤكدا أهمية التعاون الدائم بين اعضاء جمعية الصداقة المصرية الفرنسية

كما أشارت النائبة سماء سليمان الي قوة العلاقات المصرية الفرنسية و ضرورة دعم التعاون بين البلدين الصديقين من خلال تطوير الاستثمارات داخل الدولة المصرية

فيما اشارت النائبة عايدة نصيف الى الخطوات التى اتخذتها مصر فى ملف تمكين المراة و منها تمثيل المرأة المصرية داخل البرلمان بنسبة ٢٨% بالإضافة إلى إعتلائها منصة القضاء لأول مرة فى تاريخها

من جانبها اعربت رئيسة جمعية الصداقة الفرنسية المصرية و عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي عن سعادتها بزيارة مصر و تطلعها الى دعم التعاون البرلمانى بين أعضاء المجلسين  لتحقيق المزيد من التوافق فى الرؤى حول مختلف الموضوعات.

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