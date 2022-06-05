اتحاد الكرة يكرم محمد صلاح قبل مباراة مصر وغينيا

يُقيم اتحاد الكرة برئاسة جمال علام احتفالية لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا المقرر إقامتها مساء اليوم، الأحد.

وتشهد الاحتفالية تكريم محمد صلاح تقديرا لنجاحاته مع ناديه ليفربول ومنتخبنا الوطني خلال الفترة الأخيرة.

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، تقليل عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية في الموسم الجديد ليكون العدد ٣ أو ٤ لاعبين بدلا من ٥.

كما يدرس اتحاد الكرة جديا وضع بعض الشروط للتعاقد مع اللاعبين الاجانب أبرزها ان يكون اللاعب شارك في 10 مباريات دولية على الاقل مع منتخب بلاده بجانب وضع فئات مادية للتعاقد مع اللاعبين الأجانب.

كما يدرس اتحاد الكرة أيضا إلغاء مسابقة الناشئين مواليد 2001.