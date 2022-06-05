الصحة: 350 شركة عالمية شاركت فى المؤتمر الطبي الأفريقي الأول.. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن أهداف التنمية المستدامة تشمل التغطية الطبية الشاملة للأمراض وتقليل معدلات الإصابة بالأمراض وتقليل معدلات الوفيات.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "من أجل أن يحدث هذا لابد من أن تكون هناك إرادة سياسية من أجل تحقيق هذا على أرض الواقع"، معقبا: "المؤتمر الطبي الأفريقي الأول تطبيقا لذلك على أرض الواقع".

وأشار: "يحضر المؤتمر الطبي الأفريقي الأول وزراء الصحة الأفارقة وذلك بتشريف وحضور رئيس الجمهورية المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يقدم دعم لا متناهي للقارة الأفريقية".

وأوضح: "كان من ضمن الحضور أكثر من 350 شركة من كبريات الشركات العالمية و800 باحث ومحاضر"، مشددا: "أفريقيا تجتمع على أرض مصر لنتحدث سويا.. والشركات الموجودة شركات عالمية ما بين شركات أوروبية وأفريقية".