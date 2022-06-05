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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسبوع واحد فقط..

الصحة: الرئيس السيسي وجه بتقليل فترة قوائم الانتظار.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحدث الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن قوائم الانتظار في مصر، قائلا إنه في يونيو 2022 نتحدث عن مليون 1.3 مليون تدخل جراحي، منذ أن أطلق الرئيس المبادرة بتكلفة تجاوزت 11 مليار جنيه.

 

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "متوسط فترة قوائم الانتظار تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع"، لافتا إلى "الرئيس السيسي وجه بأن تكون أسبوع واحد فقط".

 

وأردف: "المبادرة حققت نجاحات كبيرة بفضل مشاركة كل مقدمي الخدمة في مصر ممثلة وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة، فضلا عن دعم الدولة ممثلا في توفير التمويل اللازم للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي".

 

المستشفيات الجامعية الرئيس السيسي القوات المسلحة وزارة الصحة والسكان مستشفيات وزارة الصحة على نفقة الدولة التأمين الصحي المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبدالغفار الدكتور حسام عبدالغفار

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