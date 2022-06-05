سعدون الكواري : سعيد بمشاركتي في بطولة إلبوسكو للبادل في العاصمة الادارية

اعرب محمد سعدون الكواري الاعلامي بقناة بين سبورت ولاعب منتخب قطر للبادل عن سعادته لزيارة مصر والمشاركة في بطولة "إلبوسكو" الدولية للبادل والتي أقيمت على ملاعب نادي إلبوسكو جافلين بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 2 وحتى 4 يونيو الجاري.

وخلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد : المستوي الفني للاعبين المشاركين في البطولة عالي للغاية واستغل الفرصة واتوجه بالشكر لـ احمد الغتورى رئيس الاتحاد الدولى للبادل لإحداثة نقلة نوعية للعبة في مصر بإستضافة 8 بطولات عالمية .

وأكمل الكواري : البطولات الدولية ساعدت اللاعبين المصريين في دخول التصنيف العالمي والتأهل الي بطولات عالمية وزيادة عدد الممارسيين للعبة

وأوضح : بطولات البادل التى تستضيفها مصر فرصة للإحتكاك بين اللاعبين المصريين والدوليين لزيادة خبراتهم وهي كانت المشكلة التى تواجه اللعبة في مصر والتى نجح الاتحاد في التغلب عليها بهذا الكم الكبير من البطولات الدولية ومصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقرر استضافه هذا الكم الهائل من البطولات واللاعبين العالميين .

وأختتم الكواري تصريحاته : يشرفني المشاركة في البطولات القادمة في مصر وعملي في المجال الاعلامي وبحكم اننى ادخل بيوت المصريين في التلفاز جعلني قريب وواحد منهم وهو مااسعدني خلال فترة تواجدي في مصر .