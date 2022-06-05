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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك أبوظبي الأول: لا صحّة للأخبار المتداولة حول صفقات اندماج أو استحواذ صادرة عنا

بنك أبوظبي الأول
بنك أبوظبي الأول

أكد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول في مصر،  أنه لا صحّة للأخبار المتداولة حول صفقات اندماج أو استحواذ صادرة عن بنك أبوظبي الأول في مصر.

وأضاف “فايد” خلال مقابلة مع تلفزيون شبكة CNBC عربية، أن الظروف الجيوسياسية وتداعياتها على السوق من الأسباب التي عطّلت عملية الاستحواذات في الفترة الحالية.  

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ووقع بنك أبوظبي الأول مصر إتفاقية تعاون مدتها ثلاثة أعوام مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لاستكشاف أشكال التمويل المشترك لمشروعاته الحالية والمستقبلية في مصر.

وبحسب بيان للبنك يهدف التعاون بموجب الإتفاقية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز المناخ الاستثماري من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية والتمويل المشترك، فضلًا عن توفير السيولة اللازمة لتغطية العمليات التشغيلية الخاصة بأعمال الطرفين في مصر.

كما يعزز التعاون تطوير أسواق رأس المال في مصر من خلال هيكلة الصكوك (شهادات الثقة) وتوفير الخدمات الاستشارية وغيرها من مجالات التعاون المتعلقة بسوق رأس المال.

وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، في البيان: "يأتي التعاون كجزء رئيسي من استراتيجيتنا التنموية لجعل البنك بوابةً للاستثمار في مصر".

وأضاف يؤكد التعاون على التزامنا الراسخ تجاه الاقتصاد المصري، إيمانًا منا بقدرته على امتصاص الأزمات وكون مصر إحدى الأسواق الاستراتيجية الواعدة، وعليه، نحرص دائمًا على المبادرة بعقد شراكات جديدة واستكشاف الفرص التنموية، علاوة على توفير أعلى جودة للخدمات البنكية المبتكرة والمصممة خصيصًا لتلبي احتياجات العملاء من الأفراد والمؤسسات بمختلف أحجامها، كما سيساهم البنك في دعم المؤسسة الإسلامية من خلال توظيف خبرات ومعارف البنك الكبيرة إقليميًا وعالميًا.

وقال أيمن أمين سجيني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: "يسعدنا أن تجمعنا هذه الشراكة مع بنك أبوظبي الأول- مصر، واحد من أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، حيث سيساهم ذلك التعاون في تحقيق أهدافنا بإثراء وتطوير معارف وإمكانات العاملين في قطاعات الإدارة المالية، والخدمات الاستشارية، وزيادة الوعي بهم ، كما سيعمل على توفير الدعم التمويلي اللازم لعمليات التطوير المؤسسي. ونأمل أن تكون هذه الشراكة مثالا يحتذى به لتطبق في الدول الأعضاء تماشيا مع استراتيجية المؤسسة المعتمدة".

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