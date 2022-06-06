زيادة 5 جنيهات.. أسباب ارتفاع أسعار الجبن المثلثات والألبان

أكد حازم المنوفى، رئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة الاسكندرية التجارية، أن أسباب الارتفاع لبعض أنواع الأجبان، يعود لارتفاع الأسعار العالمية، كنتيجة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكانت أسعار الجبن والألبان شهدت ارتفاعًا بنسبة تتراوح بين 5% و10%، حيث سجل سعر كيلو اللبن الجاموسي بين 14 إلى 16 جنيها، وتراوح سعر اللبن المعبأ بين 19 إلى 20 جنيها للتر.

وأضاف "المنوفي"، فى تصريحات لــ “صدى البلد”، أن سعر الجبنة الفيتا تراوح سعرها بين 8 و10 جنيهات للربع كيلو، ومن 35 إلى 40 جنيها للكيلو، وتراوحت قيمة الجبنة البيضاء الطرية بين 48 و58 جنيها للكيلو، والجبنة البيضاء الناشفة تراوحت بين 50 و60 جنيها للكيلو.

وأشار رئيس شعبة البقالة، إلى أن الجبنة التركي سجلت سعرًا تراوح بين 98 و120 جنيها للكيلو، والجبن الحمراء (فلمنك)، والشيدر تراوحت بين 180 و200 جنيه للكيلو، والجبنة الجودة من 190 إلى 220 جنيها للكيلو، والجبن الملح خفيف والكيري السايبة تراوحت بين 40 و60 جنيها للكيلو.

تابع أن أسعار الكريمة تراوحت بين 60 و80 جنيها، وتراوحت القشطة بين 100 و140 جنيها للكيلو، والحلاوة السكرية تراوحت بين 40 و60 جنيها، والعلب الصغيرة من 10 إلى 15 جنيها، والنصف كيلو من 20 إلى 25 جنيها.

ونوه بارتفاع أسعار الجبن المثلثات لافش كيري من 18 إلى 22 جنيها، والكيري مثلثات 6 قطع ارتفعت من 22 إلي 27.5 وذلك حسب الجودة والتعبئة والتغليف.

