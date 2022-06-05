جهود 8 أعوام.. برلمانية: المرأة تعيش في عصرها الماسي بجهود الرئيس السيسي

قالت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجهود ضخمة خلال الـ 8 اعوام السابقة في تمكين المرأة في جمع المجالات ودعم المواطن بشكل مباشر.

وقالت عبلة الهواري لـ صدى البلد، إنه منذ 8 اعوام حتى اليوم والرئيس عبد الفتاح السيسي يجاهد من أجل تتويج المرأة المصرية، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، خصوصا بعد قرار توليها مناصب بمجلس الدولة والنيابة العامة الذي أثلج قلوب جميع المصريين.

وأضافت أن المرأة المصرية لا تعيش العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي وإنما تعيش عصرها الماسي فقبل تولى الرئيس السيسي رئاسة مصر وكانت تعانى من فقر الخدمات والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فتم تعديل الدستور وكفل لها 25% من المقاعد تحت قبة البرلمان وتولت أيضا 25% من الحقائب الوزارية الهامة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المرأة تواجدت أيضا في مناصب قيادية عديدة سواء في مديريات الصحة والتعليم والجامعات، وحظيت أيضا باهتمام كبير فى التعليم، فعلى سبيل المثال محافظة سوهاج وصلت نسبة تعليم الفتيات بالجامعات إلى 51% بعد أن كانت تعانى من الأفكار الرجعية، وكل ذلك بفضل قيادة حكيمة من الرئيس السيسي.

وأشارت إلى أن المرأة تم تمكينها اقتصاديا أيضا من خلال مد الخدمات الهامة لها مثل القروض الحسنة بدون فوائد نهائيا حتى تستطيع أن تعمل وتصنع، فضلا عن تمكينها اجتماعيًا من خلال المبادرات الرئاسية الضخمة مثل تكافل وكرامة الأسرة الريفية والمرأة المعيلة وغيرها.

وتابعت: "المجلس القومي للمرأة حارب كثيرا من أجل ضمان حقوق المرأة حتى تتمكن من ممارسة عملها داخل الجهتين النيابية ومجلس الدولة.. شكرا للرئيس على هذا الدعم المستمر والقرارات العظيمة لدعم المرأة".