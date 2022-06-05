إيوان تضم خبرات جديدة لمجلس الإدارة لتنفيذ رؤية الشركة المستقبلية في الاتجاهات المختلفة

أعلنت إيوان الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والعمراني ، عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليقود الشركة في الفترة القادمة التي سوف تشهد إطلاق مجموعة من المشروعات الجديدة التي تحمل علامة إيوان المميزة منذ قرابة العشرين عاما في السوق العقاري المصري .

وسيستمر المهندس وليد مختار في قيادة الإدارة التنفيذية للشركة كعضو منتدب ورئيس تنفيذي وسوف يتولى المهندس إيهاب مختار رئاسة مجلس الإدارة الجديد ليستمر المهندسان وليد مختار وإيهاب مختار في قيادة الشركة التي تشاركا في تأسيسها بداية الألفية الجديدة، كما تعود السوق العقاري من شركة إيوان دائما علي تقديمهما أفكارا ومنتجات مبتكرة وهو ما يحتاجه السوق العقاري حاليا بشدة لإحداث انتعاشة جديدة وهو الدور الذي دائما ما اضطلعت به إيوان.



ويضم تشكيل المجلس الجديد مجموعة من أبرز قادة الأعمال ورواد القطاع العقاري والاستثماري والقانوني لمجلس إدارتها في إطار سعي الشركة نحو استقطاب العديد من الخبرات المتميزة للشركة، ويتولى المجلس الجديد مهمة مساعدة الشركة للمضي قدماً في توجهاتها الاستراتيجية على المدى المتوسط والطويل، فضلاً عن تقديم المشورة بشأن التطورات الكبيرة التي يشهدها السوق العقاري.

إيوان



وبموجب القرار الجديد، ينضم إلى مجلس إدارة شركة ايوان للتطوير العقاري كل من السيد / أحمد الشرقاوي الشريك المؤسس لمكتب شرقاوي سرحان للمحاماة صاحب 20 عامًا من الخبرة في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ والتمويل ومصادر الطاقة المتجددة والعقارات والبنية التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمهندس/ عمرو محمد أبو علم، رئيس مجلس الإدارة المؤسس لشركة لوتس للاستثمارات و صاحب الخبرات المتميزة والمتخصص في إنشاء وإدارة واستشارات المحافظ العقارية في مصر و عضو مجلس الأعمال الكندي المصري وعضو مجلس إدارة في العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى، والسيد / هشام حمزة الخبير المالي وصاحب الخبرات الواسعة في مجال الاستثمارات المباشرة والعقارات وإدارة الصناديق عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومشارك في إدارة الصناديق العقارية للأسهم الخاصة الخارجية بقيمة تعدت ربع مليار دولار.

وأعلن المهندس / إيهاب مختار رئيس مجلس الإدارة أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة لـ إيوان متزامنة مع تغييرات وتحديات كبيرة في السوق العقاري المصري والمنطقة ككل وهو ما يتطلب فكرا جديدا مبتكرا بالإضافة للالتزام بتقاليد إيوان العريقة من تقديم منتجات عقارية ذات جودة عالية وأفكار جديدة. كما وجه المهندس إيهاب الشكر لمجلس الإدارة السابق برئاسة الأستاذ / محمد ماهر، على الدور الكبير الذي قاموا به في الفترة السابقة وخصوصا تحديات فترة وباء كورونا والوصول بالشركة لبر الأمان.

وأعرب المهندس ولید مختار الرئيس التنفيذي لشركة إيوان، عن سعادته البالغة بانضمام هذه الخبرات المتميزة لمجلس إدارة الشركة، مؤكدا أن السوق العقاري المصري هذه الأيام يشهد طفرة كبيرة وهو ما شجع الشركة على دراسة طرح مشروعات جديدة خلال الفترة القادمة، وذلك استمرارًا لخطتها التوسعية التي بدأتها في الآونة الأخيرة والسعي نحو تنفيذ خطط تستهدف تصدير العقارات في الفترة القادمة تماشيا مع رؤية وتوجهات الدولة، خاصة وأن محفظة الشركة تتضمن مشروعات سياحية وتجارية وإدارية في غرب القاهرة والعين السخنة.

مجلس إدارة إيوان



وعبر السيد/ هشام حمزة عن سعادته بالانضمام لمجلس إدارة شركة إيوان مؤكدا " أن المهمة جديرة بالاهتمام ونسعى جميعا لتطبيق أفكار جديدة خارج الصندوق في الفترة القادمة ومن خلال خبراتي أسعى لاستهدف الصناديق العقارية في الخارج فهي فرصة كبيرة لتصدير العقار وهي فرصة مهمة لزيادة مبيعات العقارات خارج مصر تماشيا مع سياسة الدولة، حيث إن هذه الصناديق تستحوذ على 50% من مبيعات العقار عالميًّا والخبرات الجديدة الموجودة في المجلس حاليا تجعل الشركة قادرة على المضي قدما في تحقيق هذا الأمر".

وشكر السيد / أحمد الشرقاوي مجلس إدارة شركة إيوان على ثقتهم، مؤكدا أن السوق العقاري المصري يشهد طفرة كبيرة بوجود عدد كبير من مدن الجيل الرابع وهو ما يستوجب علينا التفكير في المستقبل وتنفيذ مشروعات تعتمد في الأساس علي مصادر الطاقة المتجددة والمدن صديقة البيئة بجانب دراسة الدخول في شراكات مميزة وذلك من أجل تنفيذ مشروعات متميزة تليق باسم الشركة.

وأضاف السيد/ عمرو محمد أبو علم أن شركة إيوان لديها خطط طموحة خلال الفترة القادمة والخبرات الكبيرة التي تم ضمها لمجلس الإدارة تهدف لتقديم رؤية جديدة، خاصة وأننا نأمل في عمل شراكات متميزة مع الصناديق العقارية وجذب المزيد من الاستثمارات واستهداف شرائح جديدة للمشروعات.

عن شركة إيوان

يذكر أن شركة إيوان تمتلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى الالتزام مع عملائها وكسب ثقتهم وذلك عبر تسليم مشروعاتها المختلفة وقد بنيت استراتيجية إيوان دائما على اختيار أفضل المواقع لمشروعاتها وهو ما جعلها تصبح علامة مميزة في السوق العقاري وبداية تكوين مجتمعات متناغمة، لذلك تم اختيار هذه الأسماء التي تشير الى أهمية المجتمع والجيران وتم إطلاق شعار " اختار الجار قبل الدار " لهما . ثم مشروعي " اتريو والما" اللذان يشغلان قلب مدينة الشيخ زايد ومشروعي "جدار وأكسيس " واللذان يقعان على محور 26 يوليو مباشرة وأخيرا مشروع " ماجادا" بمدينة الجلالة بالعين السخنة والذي يتمتع بإطلالة فريدة علي البحر الأحمر وشاطئ مميز بواجهة بحرية كبيرة .

وتهدف إيوان لتقديم مجموعة متميزة من المشروعات السكنية والتجارية الجديدة خلال عام 2022 بالاضافة الى تشغيل كافة مشروعاتها القائمة وخدمة قاعدة عملائها على أعلى مستوى.